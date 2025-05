Die Stuttgarter Kickers haben das letzte Auswärtsspiel der Saison beim FSV Mainz 05 mit 1:4 (1:2) verloren. Die Partie begann für die Blauen denkbar schlecht. Nach Unordnung in der Kickers-Defensive stocherte Daniel Gleiber den Ball über die Linie.

In der 22. Minute erhöhten die brutal effizienten Mainzer das Ergebnis auf 2:0. Die Kickers hatten zwar mehr Ballbesitz, doch nach vorne war das Spiel der Degerlocher zu harmlos – bis zur 27. Minute. Da erzielte David Kammerbauer nach Vorarbeit von Per Lockl den Anschlusstreffer.

Auch den Start in Hälfte zwei verschliefen die Kickers völlig. Mit dem ersten Angriff erhöhten die Mainzer durch David Mamutovic auf 3:1. Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn blieb in der Folge blass und konnte die Mainzer kaum mehr in Verlegenheit bringen. In der 85. Minute erzielte Lovis Bierschenk freistehend die endgültige Entscheidung. Mit dem Sieg verlässt der FSV die Abstiegsränge – die Kickers stehen nach der Niederlage auf Platz fünf. Hier können Sie den Liveticker zum Spiel gegen Mainz nachlesen.

Kommenden Samstag erwarten die Blauen Hessen Kassel unterm Fernsehturm. Es ist das letzte Spiel der Saison. Anpfiff ist um 14 Uhr.