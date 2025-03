Stuttgarter Kickers beim FSV Frankfurt: In Frankfurt sollen wieder drei Punkte her – wir zeigen Partie live

„Es war ein außergewöhnlich gutes und intensives Spiel in einer beeindruckenden Atmosphäre, es machte großen Spaß der Mannschaft zuzuschauen, keiner ging unzufrieden nach Hause“, sagte Lutz Siebrecht nach dem 1:1-Unentschieden der Stuttgarter Kickers im Heimspiel gegen Offenbach. Einzig die Chancenauswertung war am vergangenen Samstag ausbaufähig.

Nun wartet am Sonntag in der Regionalliga das nächste Topspiel auf die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn. Um 14 Uhr müssen die Blauen am Bornheimer Hang beim Tabellenzweiten FSV Frankfurt ran, der zuletzt bei Aufsteiger Eintracht Trier in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleichstreffer kassierte. Dennoch sind die Hessen weiterhin dick im Aufstiegsrennen dabei – der Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim II beträgt drei Punkte.

Die Kickers dagegen haben nach zwei sieglosen Spielen in Folge den Anschluss nach oben verloren. Der Rückstand auf den Spitzenreiter ist auf acht Punkte angewachsen. Nun sollen in Frankfurt aber endlich wieder drei Punkte her. Ob das gelingt, können Sie bei uns im Livestream verfolgen. Wir übernehmen dabei die Bewegtbilder von leagues.football. Und so geht es:

