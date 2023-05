1 Fünf Mal trafen die Kickers beim Freiburger FC. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Die Stuttgarter Kickers verabschieden sich mit einem Kantersieg aus der Oberliga Baden-Württemberg. Beim klaren 5:0-Sieg feiert ein A-Jugend-Spieler sein Debüt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Stuttgarter Kickers haben sich mit einem Kantersieg aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Freiburger FC schlug der 100-Tore-Sturm noch einmal kräftig zu: 5:0 (1:0) hieß es am Ende im Breisgau. Es waren die Saisontore 103 bis 108. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft – sie hat das Spiel ernst genommen und sich mit einer starken Leistung aus der Liga verabschiedet“, so Meistertrainer Mustafa Ünal gegenüber unserer Redaktion. Leon Maier brachte die Degerlocher in der 34. Minute in Front.