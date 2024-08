Stuttgarter Kickers beim FC Gießen: Ex-VfB-Profi Michael Fink mit 42 Jahren am Ball gegen die Blauen

1 Michael Fink (li.) setzt als spielender Co-Trainer beim Regionalliga-Aufsteiger FC Gießen Akzente. Foto: imago//Oliver Vogler

Michael Fink spielte beim VfB gemeinsam mit Andi Hinkel, Kevin Kuranyi und Sebastian Hoeneß. Im Gegensatz zu seinen prominenten Ex-Kollegen ist er mit 42 Jahren immer noch für den FC Gießen am Ball – und freut sich auf das Duell mit den Stuttgarter Kickers.











Die Stuttgarter Kickers peilen in der Fußball-Regionalliga an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Gießen ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison an. Gießens spielender Co-Trainer Michael Fink, der 42-jährige Ex-VfB-Profi, möchte das verhindern.