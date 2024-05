1 Christian Mauersberger und die Stuttgarter Kickers hoffen einen Sieg in Walldorf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Meisterrennen in der Regionalliga Südwest geht in die heiße Phase. Heute tritt der Tabellenführer Stuttgarter Kickers beim FC Astoria Walldorf an. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen am heutigen Sonntag im Rennen um die Meisterschaft einen wichtigen Sieg einsammeln. Die Truppe von Trainer Mustafa Ünal tritt am drittletzten Spieltag um 14 Uhr beim FC Astoria Walldorf an, der in der Regionalliga Südwest tief im Abstiegskampf steckt.