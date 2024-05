Drei Spieltag vor Schluss haben die Stuttgarter Kickers zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim II. Worauf kommt es jetzt an? Trainer Mustafa Ünal äußert sich vor dem Spiel am Sonntag beim FC-Astoria Walldorf.

Es ist Crunchtime. Frei übersetzt heißt das nichts anderes als „Wenn’s drauf ankommt“, „Wenn’s um die Wurst geht“ oder ganz einfach „Wenn’s kracht“. Die Stuttgarter Kickers befinden sich mittendrin in der Crunchtime. Auf der Zielgeraden einer langen Saison in der Fußball-Regionalliga. Im Endspurt sozusagen, der definiert wird als „Beschleunigung des Tempos durch verstärkten Einsatz der Kräfte auf der letzten Strecke vor dem Ziel“.

Genau das wollen die Blauen am Sonntag (14 Uhr/Dietmar-Hopp-Sportpark) beim FC-Astoria Walldorf zeigen. „Wir alle sind sehr fokussiert, sehr willig und gierig, das hat auch die bisherige Trainingswoche belegt“, sagt Trainer Mustafa Ünal. Das vergangene Wochenende – mit dem hochemotionalen 2:2 gegen den Stadtrivalen VfB Stuttgart II – hat man längst abgehakt. Positiv abgehakt. „Die Konstellation an der Spitze ist gleich geblieben und wir sind einen Spieltag weiter“, sagt Ünal.

In Walldorf soll an die Energieleistung bei der Aufholjagd gegen die U 21 der Weiß-Roten angeknüpft werden. „Man sieht, dass wir richtig gut sind, wenn wir am Anschlag spielen. Bei unserem 1:3 beim FSV Frankfurt waren wir weit unter unserem Niveau“, so der Kickers-Coach.

Keine Experimente mehr

Alles wolle man nun ausblenden vor diesen drei entscheidenden Spielen. Sämtliche möglichen Nebenkriegsschauplätze gedanklich bei Seite legen. Auch personelle Experimente wird es nicht mehr geben, schon gar nicht auf Schlüsselpositionen.

Solange Niklas Kolbe (Oberschenkelverletzung) nicht zur Verfügung steht, werden Paul Polauke und Nico Blank das Duo in der Innenverteidigung bilden. Ob der einzige Winter-Neuzugang Dennis De Souza (zuletzt nicht im Kader) noch einmal eine Chance bekommt, ist offen. „Er hat gut trainiert und so reagiert, wie ich mir das vorstelle“, sagt Ünal. Möglicherweise gerade noch rechtzeitig für die Crunchtime.

Restprogramm

Stuttgarter Kickers

(60 Punkte, plus 29 Tore): FC-Astoria Walldorf (Auswärtsspiel, 5. Mai, 14 Uhr), SGV Freiberg (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

TSG 1899 Hoffenheim II

(58 Punkte, plus 38 Tore): Bahlinger SC (Auswärtsspiel, 4. Mai, 14 Uhr), FSV Frankfurt (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

VfB Stuttgart II

(56 Punkte, plus 23 Tore): VfR Aalen (Heimspiel, 5. Mai, 14 Uhr/Gazi-Stadion auf der Waldau), Eintracht Frankfurt II (Auswärtsspiel, 11. Mai, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II (Heimspiel, 18. Mai, 14 Uhr/Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen). (jüf)