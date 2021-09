1 Auch von Luigi Campagna muss gegen den FC 08 Villingen mehr kommen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Montag haben die Stuttgarter Kickers ihren Trainer entlassen. Nun soll es mit dem neuen Coach Mustafa Ünal besser werden. In Villingen steht heute sein erstes Spiel an.















Link kopiert

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers müssen in der Oberliga Baden-Württemberg nach der verdienten 0:1-Niederlage in Pforzheim und dem darauffolgenden Rausschmiss von Trainer Ramon Gehrmann wieder dringend zurück in die Erfolgsspur. Chance auf Wiedergutmachung haben die Spieler von Neu-Trainer Mustafa Ünal bereits am heutigen Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen – eine enorm schwere Aufgaben.

Lesen Sie auch aus unserem Angebot: Die Blauen rätseln über die Offensivschwäche

In den vergangenen drei Saisons gab es für die Blauen im Schwarzwald kaum etwas zu holen. Zwei Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht völlig zu verlieren, müssen die Degerlocher aber unbedingt punkten. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.