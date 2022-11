1 David Braig und die Stuttgarter Kickers wollen den neunten Sieg in Serie. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga einen Lauf. In Villingen wollen die Blauen den neunten Sieg in Serie. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag in der Fußball-Oberliga den neunten Sieg in Serie einfahren. Nach dem souveränen 2:0-Pokalerfolg unter der Woche gegen Fellbach, steht für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal nun um 14 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen an. Für Ünal ist das Spiel ein besonderes – in der vergangenen Saison feierte der 39-Jährige in Villingen sein Debüt als Cheftrainer der Blauen.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Mit Riehle und Berisha von Beginn an Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Mit einem Erfolg könnten die Degerlocher ihre Tabellenführung in der Oberliga weiter festigen. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Stuttgarter Kickers dann das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Freiburger FC an.