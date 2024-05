1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal hofft auf einen Sieg in Homburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für die Stuttgarter Kickers steht am heutigen Samstag das große Saisonfinale in der Regionalliga Südwest an. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal beim FC 08 Homburg an. Ein Sieg fehlt den Blauen noch zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Durchmarsch in die 3. Liga. Gewinnen die Kickers nicht, kann Verfolger VfB Stuttgart II mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim II noch an den Degerlochern vorbeziehen. In Homburg muss der SVK ohne den Abräumer Luigi Campagna antreten – er sah beim 1:0-Heimsieg gegen Freiberg die zehnte Gelbe Karte. Wie sich die Blauen im spannenden Meisterschaftsfinale schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.