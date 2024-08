Liveticker: Können die Kickers in Homburg punkten?

1 Kickers-Kapitän Nico Blank gibt den Ton an. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag in der Regionalliga auswärts auf den FC 08 Homburg. Wie sich die Blauen dort schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.











Zwei Pflichtspiele, zwei Siege: Die Stuttgarter Kickers sind gut in die neue Saison gestartet. Erst gewannen sie zum Ligaauftakt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt II mit 2:1, dann folgte am Mittwoch in der zweiten Runde des WFV-Pokals ein deutlicher Sieg (5:0) gegen den Verbandsligisten FC Esslingen.