32 Enzo Marchese (li.) und Sandrino Braun bejubeln das Tor von Kevin Dicklhuber (re.) beim „Abstiegs-Endspiel“ 2013 in Darmstadt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Schon häufig schwankten die Stuttgarter Kickers zwischen Hoffen und Bangen. Der Vorteil diesmal: Die Blauen können eine klasse Saison aus eigener Kraft mit dem Aufstieg krönen. Unsere Abonnenten können das Spiel im Livestream mitverfolgen.











Egal, ob in der Bundesliga, in der Oberliga, in Relegationsspielen oder jetzt in der Fußball-Regionalliga: Schön häufig haben die Stuttgarter Kickers die Nerven ihrer Fans bis aufs Äußerste strapaziert. Sätze wie „Kickers ist Drama“ oder „Psychofolter der blauen Art“ machten schon oft die Runde, wenn es in den alles entscheidenden Spielen um den Aufstieg oder gegen den Abstieg ging.