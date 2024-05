1 Mannschaft und Fans der Stuttgarter Kickers befinden sich im Aufstiegsfieber – ein letzter Schritt ist für den Aufstieg noch zu gehen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Spannender geht es nicht: Am letzten Regionalliga-Spieltag können die Stuttgarter Kickers im Fernduell mit dem VfB II mit einem Sieg beim FC 08 Homburg den Drittliga-Aufstieg perfekt machen. Mit uns können Sie bei diesem heißen Duell live dabei sein.











Die Stuttgarter Kickers und ihr Hang zum Drama: Wieder einmal machen es die Blauen aus Degerloch extrem spannend und sorgen für ein Herzschlagfinale. Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga am 18. Mai (14 Uhr) kann die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal mit einem Sieg beim Tabellen-Sechsten FC 08 Homburg eine bärenstarke Saison krönen und aus eigener Kraft den Durchmarsch in die dritte Liga schaffen. Unsere Abonnentinnen und Abonnenten können mit unserem Livestream dieses Herzschlagfinale miterleben.