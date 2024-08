Stuttgarter Kickers beim 1.FC Normannia Gmünd: Liveticker: Kickers wollen ins Pokal-Achtelfinale

1 Die Kickers wollen im Pokal wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann

In der Liga läuft es für die Kickers. Nun wollen die Blauen auch im Pokal wieder jubeln. In der dritten Runde treffen sie auf Normannia Gmünd. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen im WFV-Pokal am Dienstagabend den nächsten Sieg feiern. In der dritten Runde treffen die Blauen um Trainer Marco Wildersinn auf den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd (Anpfiff 17.45 Uhr). Nach dem knappen 1:0-Sieg in der Liga gegen den Aufsteiger FC 08 Villingen, wollen die Degerlocher nun im Pokal ins Achtelfinale einziehen.