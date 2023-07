1 Die Stuttgarter Kickers und Loris Maier wollen im Pokal eine Runde weiter. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers starten am Samstag in die neue Pflichtspiel-Saison. Im WFV-Pokal müssen die Blauen beim Oberligisten 1. Göppinger SV ran. Hier geht es zum Liveticker.









Für dieStuttgarter Kickers steht an diesem Samstag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der zweiten Runde des WFV-Pokal treten die Blauen beim Oberligisten 1. Göppinger SV (Anpfiff 15.30 Uhr) an, der sich in der ersten Runde beim TSGV Waldstetten durchsetzen konnte. Die Kickers hatten in Runde eins ein Freilos. Von Montag bis Donnerstag verweilte das Team von Trainer Mustafa Ünal im Trainingslager im Schwarzwald – nun wird es also wieder ernst.