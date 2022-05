1 Kevin Dicklhuber (links) will nach seinem Dreierpack auch gegen seinen Ex-Verein Göppingen treffen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers kämpfen in der Fußball-Oberliga weiter um den Aufstieg. Am Samstag muss dafür gegen den 1. Göppinger SV ein Sieg her. Hier geht es zum Liveticker.















Die Stuttgarter Kickers sind in der Fußball-Oberliga nach dem 4:1-Heimsieg unter der Woche gegen Rielasingen-Arlen zurück in der Erfolgsspur. Am Samstag steht für die Degerlocher das nächste wichtige Spiel im Aufstiegskampf an. Um 17 Uhr treffen die Blauen auswärts auf den 1. Göppinger SV. Ein Sieg beim Tabellendritten ist derweil Pflicht, will man im spannenden Aufstiegskampf mit dem SGV Freiberg weiter eine Rolle spielen.

Kevin Dicklhuber, der gegen Rielasingen-Arlen am Mittwoch drei Tore erzielte, will gegen seinen Ex-Club Göppingen am Samstag wieder treffen. Wie sich die Kickers schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Eine Woche später geht es für die Kickers weiter. Dann treffen sie im Heimspiel auf den Tabellenletzten FV Lörrach-Brombach.