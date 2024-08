Stuttgarter Kickers beim 1. Göppinger SV: Kickers wollen im Derby ersten Auswärtssieg – wir streamen live

1 Die Blauen wollen in Göppingen den ersten Auswärtssieg der Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest im Derby beim 1. Göppinger SV den ersten Dreier in der Fremde bejubeln. Wir übertragen die Partie im Livestream.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers sind gut in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Nach fünf Spielen grüßt der Vizemeister aus der vergangenen Runde von Tabellenplatz eins. Elf Punkte konnten die Blauen bereits sammeln. Am vergangenen Samstag feierte das Team von Trainer Marco Wildersinn gegen den FC Astoria Walldorf bereits den dritten Heimsieg. Auswärts ist dagegen noch Sand im Getriebe. In Homburg und Gießen kamen die Degerlocher jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus.