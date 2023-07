In seinem ersten Testspiel beim Oberligisten 1. Göppinger SV zeigt Regionalliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und gewinnt vor 900 Zuschauern mit 4:1.

Die Stuttgarter Kickers haben nach Anlaufschwierigkeiten ihr erstes Vorbereitungsspiel beim 1. Göppinger SV mit 4:1 (1:1) gewonnen. „Es ging immer heiß her in den Punktspielen hier in Göppingen, heute war es ein entspanntes Spiel, das wir durch eine starke zweite Halbzeit, in der viel mehr Zug drin war, verdient gewonnen haben“, sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Auch Sportdirektor Marc Stein zeigte sich zufrieden: „Das war ein sehr guter Test. Wir haben uns am Anfang etwas schwergetan, in der zweiten Halbzeit waren wir aktiver.“ Was auch daran lag, dass mehr Spieler auf dem Feld standen, die die Abläufe aus der Vergangenheit kennen.

Lesen Sie auch

Die Kickers hatten vor den 900 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße mit drei Neuzugängen in der Anfangsformation begonnen: Felix Dornebusch stand im Tor, Sinan Tekerci spielte im linken Mittelfeld und Daniel Kalajdzic im Sturm. Zudem standen die letztjährigen U-19-Spieler Marko Pilic und Rafael Terpsiadis in der Startelf. Beim 1. Göppinger SV waren die Ex-Blauen Mijo Tunjic und Tyron Profis von Beginn an dabei. Mo Baroudi wurde nach der Pause eingewechselt.

Tunjic hatte die Göppinger mit 1:0 in Führung gebracht (11.). David Braig glich unmittelbar vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit, in der eine komplett neue Kickers-Elf auf dem Platz stand, drehten die nun deutlich dominanteren und kombinationssicheren Blauen auf. Logische Folge: Die Tore durch Christian Mauersberger (60.), Gastspieler Niklas Antlitz (80.), der möglicherweise noch verpflichtet wird, und Halimi Eroglu (83.).

Aufstellung Kickers

1. Halbzeit Dornebusch - Terpsiadis, Leon Maier, Kolbe, Kammerbauer - Loris Maier, Dicklhuber, Pilic, Tekerci - Braig, Kalajdzic.

2. Halbzeit Castellucci – Moos, Polauke, Blank, Guarino – Riehle, Kiefer, Mauersberger, Berisha – Antlitz, Eroglu.

Termine

Testspiele

FV Illertissen – Kickers (Samstag, 8. Juli, 14.30 Uhr; in Illertissen), Kickers – SC Freiburg II (Freitag, 14. Juli, 18 Uhr; Gazi-Stadion auf der Waldau), Kickers – FC Augsburg II (Samstag, 15. Juli, 14 Uhr; Bezirkssportanlage Waldau), Kickers – FC Holzhausen (Dienstag, 18. Juli, 18.30 Uhr; ADM-Sportpark).

Pflichtspiele

Erste WFV-Pokal-Runde (Samstag, 22. Juli), zweite WFV-Pokal-Runde (Samstag, 29. Juli), erstes Regionalliga-Spiel (Samstag, 5. August). (jüf)