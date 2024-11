1 Nyamekye Awortwie-Grant will auch in Kassel jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag mit 3:1 gegen den KSV Hessen Kassel gewonnen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag in der Regionalliga bei Hessen Kassel den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Das ist den Blauen in dieser Saison bislang nicht gelungen. Mit 3:1 setzten sich die Kickers auswärts gegen die Nordhessen durch.

Am vergangenen Wochenende hatten die Degerlocher einen hart umkämpften 1:0-Arbeitssieg gegen die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 eingefahren. Lesen Sie auch Wie sich die Blauen in Kassel geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich. Kommenden Sonntag geht es für die Kickers mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt II weiter. Anpfiff im Ahorn Camp Sportpark ist um 14 Uhr.