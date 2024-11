1 Felix Dornebusch hielt gegen Mainz die Null. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers reisen am Samstag zum KSV Hessen Kassel. Dort wollen die Blauen nachlegen und den zweiten Sieg in Serie feiern. Wir zeigen die Partie live.











Link kopiert



„Endlich haben wir mal einen dreckigen Sieg gelandet. Den nehmen wir mit Handkuss“, sagte David Braig nach dem hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 II. Nun wollen dieStuttgarter Kickers in der Regionalliga nachlegen – am Samstag geht es für das Team von Trainer Marco Wildersinn zu Hessen Kassel.