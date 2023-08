5 Kickers-MittelfeldspielerLuigi Campagna (re.) im Laufduell mit Kassels Sercan Sararer Foto: Imago/Eibner/Roland Sippel

Regionalligist Stuttgarter Kickers gibt eine 1:0-Führung aus der Hand und verliert durch zwei Standardtore des Ex-Blauen Alban Meha bei Hessen Kassel mit 1:2.









Felix Dornebusch marschierte nach dem Schlusspfiff eiligen Schrittes vom Feld, auf dem Weg in die Kabine donnerte er noch wutentbrannt eine Wasserflasche durch die Gegend. Der Torwart des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers war nach dem 1:2 (1:0) der Blauen beim KSV Hessen Kassel auf 180. Warum? Weil diese erste Saisonniederlage des Aufsteigers im dritten Punktspiel so extrem unnötig war. Das sah auch Sportdirektor Marc Stein so: „Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir müssen uns nur ankreiden lassen, dass wir nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen sind.“