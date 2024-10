1 David Braig traf in Trier doppelt. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Trier gefordert. Wie sich das Team von Trainer Marco Wildersinn in Trier schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers treten am heutigen Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) bei Aufsteiger Eintracht Trier an. Nach dem am Ende doch etwas enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hoffen die Blauen nun wieder auf einen Sieg.