Liveticker: Kickers kämpfen am Main um Punkte

1 Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber will in Frankfurt mit seinem Team punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers müssen am Abend bei Eintracht Frankfurt II ran – eine schwere Aufgabe. Das Team vom Main ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt II in der Regionalliga Südwest die nächsten Punkte einsammeln (Anpfiff im Ahorn Camp Sportpark ist um 19 Uhr). Nach zwei Unentschieden in Folge, müssen die Blauen nun beim aktuell formstärksten Team der Liga ran. Die Eintracht verlor keines ihrer vergangenen fünf Partien – zuletzt setzte sich das Team von Trainer Kristjan Glibo deutlich gegen Mainz II und Steinbach Haiger durch.