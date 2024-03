1 Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber will mit den Blauen wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag im Topspiel der Regionalliga Südwest beim Tabellenzweiten TSG 1899 Hoffenheim II an. Wie sich die Blauen dort schlagen, lesen sie hier.











Am heutigen Samstag steigt im Dietmar-Hopp-Stadion zu Sinsheim in der Regionalliga Südwest das Topspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim II und den Stuttgarter Kickers (Anpfiff 14 Uhr). Die Blauen aus Degerloch wollen nach zuletzt enttäuschenden Auftritten und der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt II (1:3) nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim fünf Punkte – allerdings haben die Kraichgauer ein Spiel weniger auf dem Konto.