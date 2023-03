1 Die Kickers wollen auch in Backnang jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Samstag steht für den Oberligisten Stuttgarter Kickers das erste Pflichtspiel des Jahres an. Die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal trifft auf Backnang. Hier geht es zum Ticker.









Die Stuttgarter Kickers bestreiten nach einer langen Winterpause am Samstag ihr erstes Pflichtspiel des Jahres 2023. In der Oberliga Baden-Württemberg muss der Tabellenführer aus Degerloch bei der TSG Backnang ran (Anpfiff 14 Uhr). Kickers-Trainer Mustafa Ünal blickt nach einer gelungenen Vorbereitung optimistisch in die Rückrunde. „Wir müssen einfach da weitermachen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben und das zeigen, was uns stark gemacht hat“, so der 39-Jährige.

Wie sich die Kickers im Backnanger Etzwiesenstadion schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Stuttgarter Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Kickers das erste Heimspiel des Jahres an. Dann treffen sie unterm Fernsehturm auf den 1. CfR Pforzheim.