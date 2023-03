1 Auch gegen Neckarsulm im Pokal wollen die Blauen wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers wollen ihre Erfolgsgeschichte auch im WFV-Pokal weiterschreiben. Am Mittwochabend steht das Viertelfinale in Neckarsulm an. Hier geht es zum Liveticker.









In der Oberliga sind die Stuttgarter Kickers weiter das Maß aller Dinge. Zuletzt besiegte das Team von Trainer Mustafa Ünal den FV Ravensburg souverän mit 3:0. So erfolgreich soll es nun auch im WFV-Pokal weitergehen. Am Mittwochabend steht für die Degerlocher das Viertelfinale bei der Sport-Union Neckarsulm an (Anpfiff 19 Uhr). Der Oberligist aus dem Landkreis Heilbronn warf im Achtelfinale Topfavorit SSV Ulm 1846 Fußball aus dem Pokal – das Ünal-Team dürfte also gewarnt sein.

Sollten die Blauen die Hürde Neckarsulm nehmen, würde im Halbfinale der Sieger der Partie Türkspor Neu-Ulm gegen SSV Ehingen-Süd warten. Wie sich die Kickers im Viertelfinale schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Stuttgarter in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag geht es für die Kickers in der Liga weiter. Um 15.30 Uhr müssen die Blauen beim ATSV Mutschelbach ran.