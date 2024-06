9 Aufgalopp mit neuen Gesichtern: Die Blauen legen wieder los. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers sind in die Vorbereitung auf die neue Runde gestartet. Mit einigen Neuzugängen und einem in großen Teilen neuen Trainerteam soll es gelingen, gemeinsam die nächste Stufe zu erklimmen.











Link kopiert



Es geht wieder los auf Degerlochs Höhen. Mit neuem Cheftrainer, neuen Trainerstab-Mitgliedern und einer Reihe an Neuzugängen sind die Stuttgarter Kickers in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest gestartet. Pünktlich um 14.30 Uhr betrat der blaue Tross, angeführt vom neuen Trainer Marco Wildersinn (43), die wie ein Teppich daliegende Rasenfläche am ADM-Sportpark. Ihm assistieren zukünftig der ebenfalls neue Co-Trainer Dominik Lang und Torwart-Trainer Denis Jercic. Weiter dabei bleibt vorerst Co-Trainer Sven Ackermann, der zusätzlich die U19 trainiert. Ansonsten bleibt der Staff derselbe im Vergleich zur Vorsaison