Die schmerzliche 0:3-Niederlage des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg und der damit verspielte Aufstieg in die dritte Liga ist nun eineinhalb Wochen her. Es folgten intensive Gespräche in den folgenden zwei Tagen, eine lebendige Aufsichtsratssitzung am Dienstag danach, aus der – so viel sickerte durch – die Erkenntnis reifte: Es muss sich etwas ändern. Das Kontrollgremium ermunterte das Präsidium jedenfalls zu einer selbstkritischen Ursachenanalyse auf allen Ebenen.