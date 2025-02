Stuttgarter Kickers: Arlind Rexhepi vor seinem Debüt im Dress der Blauen

1 Offensivmann Arlind Rexhepi (hier noch im Dress des SV Waldhof) wird am Samstag sein Debüt für die Stuttgarter Kickers feiern. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Die Stuttgarter Kickers bestreiten am Samstag gegen den FC Augsburg II ihr vorletztes Testspiel vor dem Regionalliga-Re-Start am 22. Februar. Neuzugang Arlind Rexhepi wird sein Debüt geben, auch Torwart Louis Lord kommt zum Einsatz.











Zwei Bayern-Regionalligisten sind die letzten beiden Prüfsteine für die Stuttgarter Kickers, ehe am 22. Februar (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-15. FC Gießen der Startschuss für die restlichen 14 Saisonspiele in der Fußball-Regionalliga fällt. Vor der Generalprobe am 15. Februar beim FC Schweinfurt 05 geht es am kommenden Samstag (beide 14 Uhr) gegen den FC Augsburg II. Der vorletzte Test war ursprünglich in Augsburg vorgesehen, soll nun aber auf dem Rasenplatz im ADM-Sportpark über die Bühne gehen.