Stuttgarter Kickers: 2025 in 25 Bildern – so lief das Jahr der Blauen
Auf seine treuen Fans konnten sich die Stuttgarter Kickers auch im durchwachsenen Jahr 2025 stets verlassen. Foto: Pressefoto Baumann

Das Jahr 2025 ist schon bald Geschichte. Zeit, auf die vergangenen zwölf Monate der Stuttgarter Kickers zurückzublicken. Wir präsentieren Schlüsselmomente in unserer Bildergalerie.

Es gab schon aufregendere Jahre in der Vereinsgeschichte der Stuttgarter Kickers als 2025. Doch vor allem einer konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen: Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten. Offiziell hatte er als Nachfolger von Marc Stein am 1. Janaur 2025 seinen ersten Arbeitstag – und gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste der 58-Jährige ein paar personelle Aufräumarbeiten im Kader verrichten. Logischerweise immer im Blick: Die finanziellen Rahmenbedingungen.

 

Den Umbruch setzte Siebrecht in der Sommerpause weiter fort, stets im Austausch mit Marco Wildersinn. Immer wieder wurde auch die Arbeit des Cheftrainers kritisch hinterfragt. Zuletzt auch gemeinsam mit Präsident Rainer Lorz und Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler nach dem letzten Spiel vor der Winterpause bei Eintracht Trier (4:2). Am 28. Dezember verkündete der Club dann offiziell: Es geht auch nach der Winterpause mit dem 45-Jährigen weiter.

Wir schauen auf das Jahr 2025 zurück – und blicken auf besondere Momente oder Ereignisse. Logischerweise: ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4. (jüf)

 