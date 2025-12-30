Stuttgarter Kickers: 2025 in 25 Bildern – so lief das Jahr der Blauen

26 Auf seine treuen Fans konnten sich die Stuttgarter Kickers auch im durchwachsenen Jahr 2025 stets verlassen. Foto: Pressefoto Baumann

Das Jahr 2025 ist schon bald Geschichte. Zeit, auf die vergangenen zwölf Monate der Stuttgarter Kickers zurückzublicken. Wir präsentieren Schlüsselmomente in unserer Bildergalerie.











Es gab schon aufregendere Jahre in der Vereinsgeschichte der Stuttgarter Kickers als 2025. Doch vor allem einer konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen: Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten. Offiziell hatte er als Nachfolger von Marc Stein am 1. Janaur 2025 seinen ersten Arbeitstag – und gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste der 58-Jährige ein paar personelle Aufräumarbeiten im Kader verrichten. Logischerweise immer im Blick: Die finanziellen Rahmenbedingungen.