Stuttgarter Kickers: 0:2 – für die Blauen gibt es im Topspiel in Offenbach nichts zu holen

1 Mit einem Rechtsschuss bringt Ron Berlinski die Offenbacher Kickers gegen die Blauen auf die Siegesstraße. Foto: Hartenfelser

Im Topspiel in Offenbach kassieren die Stuttgarter Kickers beim 0:2 ihre erste Saisonniederlage in der Regionalliga. Die Blauen legen eine ordentliche Partie hin, entfalten aber vor dem gegnerischen Tor zu wenig Durchschlagskraft.











Im Topspiel der Regionalliga Südwest gab es für die Stuttgarter Kickers beim Namensvetter aus Offenbach am Freitagabend nichts zu holen. Beim 0:2 (0:1) vor 10 451 Fans auf dem Bieberer Berg setzte es für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn am achten Spieltag die erste Niederlage in der Liga. Damit müssen die Kickers den OFC auf drei Punkte an der Tabellenspitze davon ziehen lassen.