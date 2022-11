1 Rea Garvey kommt. Foto: dpa//Heimken

Die Topacts fürs dritte Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen stehen nun fest – rechtzeitig vor Weihnachten, wenn man gern Karten verschenkt.















Welches Publikum sich das dritte Kesselfestival wünscht? Nicht nur Männer mit Kessel! Die Zielgruppe der bunten Vielfalt auf dem Cannstatter Wasen umfasst quasi das Alter Null bis Hundert, sozusagen alle, was eine von vielen Besonderheiten des zweitägigen Spektakels in der dritten Auflage am 24. und 25. Juni 2023 ist.

Auf ein Neues! Nach dem großen Erfolg von diesem Jahr, als nach Angaben der Veranstalter 50 000 Menschen zu Konzert, Sport, Spiel und Genuss gezählt worden sind, ist es keine Überraschung, dass es weitergeht. Überraschend ist da nur noch, wer am Neckarstrand in sieben Monaten auftreten wird. Rechtzeitig vor Weihnachten, wenn man gern Eintrittskarten verschenkt, ist am Mittwoch bei einer Pressekonferenz die Headliner-Liste bekannt gegeben worden.

Sport bleibt ein wichtiger Teil des Festivals

Mit Rea Garvey, Jan Delay, Deine Freunde und Jules hat das Team von Christian Doll von C2 Concerts Künstlerinnen und Künstler verpflichtet, die beim Vorverkauf zünden könnten. Allerdings sind im zweitägigen Programm noch fünf Bands geheim – oder werden noch gesucht.

Sport bleibt ein wichtiger Teil des Festivals, ob man ihn nun aktiv oder passiv ausüben will. Etliche große Sportvereine aus Stuttgart und der Region sind mit am Start. Auf dem Neckar kann man obendrein paddeln oder im Drachenboot fahren. „Abseits der Stuttgarter Hochkultur“ will das Festival auf insgesamt 150 000 Quadratmetern eine „vielseitige Plattform“ für nationale und internationale Bands bieten, aber auch dem Nachwuchs Starthilfe geben. Die Nachhaltigkeit wird an den beiden Wasentagen ganz groß geschrieben. Im Zirkuszelt schenken 16 junge Winzer und Winzerinnen aus Stuttgart und dem Remstal ihre Weine aus. In der E-Bike-Welt wird Werbung für die zeitmäßige Form der Mobilität gemacht.

Vorverkauf Tickets sind von Freitag, 12 Uhr, an erhältlich unter https://kesselfestival.de/ sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.