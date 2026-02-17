Stuttgarter Karnevalsgesellschaft: Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Das eigentliche Stadtprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen hat kurz vor Saisonende hingeschmissen. Beim Faschingsumzug am Dienstag ist der Wagen dennoch voll.

Nachdem das Stadtprinzenpaar Sarah-Ann I. und Nicola I. der Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Möbelwagen wenige Tage vor Saisonende sein Ehrenamt hingeschmissen hat, erfährt der Verein, der auch den Stuttgarter Faschingsumzug organisiert, viel Unterstützung. Damit der Prinzenwagen nicht leer bleibt, sind beim großen Umzug durch die Innenstadt am Faschingsdienstag insgesamt sieben ehemalige Stadtprinzenpaare vertreten.

Bereits am Rosenmontag war klar, dass die ehemaligen Karnevalshoheiten aus den Jahren 2023 und 2024, Hannes Staffler und seine Frau Melanie, als „Ersatz“ einspringen würden. Am Dienstag ließ Möbelwagen-Präsident Thomas Klingenberg dann auf Anfrage verlauten, dass sich mittlerweile weitere sechs Prinzenpaare aus den letzten über zehn Jahren zusammengefunden hätten, um die Gesellschaft zu unterstützen.

„Sie alle haben sich gemeldet und ihre Hilfe angeboten, als sie vom Rücktritt des eigentlichen Stadtprinzenpaares erfahren haben“, so Klingenberg. Manche seien noch im Verein aktiv, andere hätten über die Medien von dem Eklat mitbekommen und seien erschüttert gewesen. „Ich habe am laufenden Band Nachrichten bekommen – wenn wir unterstützen können, kommen wir vorbei, haben sie alle gesagt.“

Ein Zeichen der Solidarität sei das, sagt der Musicalsänger Hannes Staffler. „Für mich und meine Frau steht der Vereinsgedanke im Vordergrund.” Eigentlich steht Staffler gerade in Füssen für das Musical „Die Päpstin” auf der Bühne, hat aber über die Faschingstage frei. „Als ich gehört habe, dass die beiden hinschmeißen, habe ich Thomas Klingenberg angerufen und ihm gesagt: ,Ich habe Zeit, wenn du mich brauchst, bin ich da.’ Den Gedanken hatten offenbar viele”, sagt Staffler und lacht. Auch Model und Influencerin Maritta Krehl - Stadtprinzessin von 2017 – und Partysänger DJ Robin (auch er ein ehemaliger Faschingsprinz) werden dabei sein. Staffel, einst Prinz Hannes I., und seine Frau Melanie sind immer noch aktiv in der Gesellschaft Möbelwagen: Melanie ist Gardetrainerin, ihre zehnjährige Tochter das diesjährige Mariechen.

Sarah-Ann I. und Nicola I. „haben den Möbelwagen hervorragend vertreten”

Für das ausgeschiedene Stadtprinzenpaar Sarah-Ann I. und Nicola I. hat Präsident Klingenberg an diesem Dienstag keine schlechten Worte übrig, im Gegenteil, er lobt ihr Engagement für den Verein. „Sie haben den Möbelwagen hervorragend vertreten”, sagt er. Aber: „Zwischenmenschlich waren wir leider nicht auf einer Wellenlänge.” Man habe aneinander vorbei gesprochen. Zudem sei es zu öffentlichen Äußerungen gekommen, bei denen Mitgliedern des Vereins vorgeworfen wurde, die Unwahrheit zu sagen. Am Ende habe das Vertrauen untereinander darunter gelitten.

Die ehemalige Stadtprinzessin Sarah-Ann ihrerseits zeigte sich nach dem Eklat am Samstag unserer Zeitung gegenüber enttäuscht und wütend, weil sie “so viel verloren” habe. Damit meint sie andere bezahlte Auftritte, die sie aufgrund der Kampagne abgesagt habe. Für ihren Auftritt als Faschingsprinzessin habe sie keinen Cent bekommen.

Die Stimmung auf dem “Black Pearl”-Wagen ist am Dienstag bei der Aufstellung an der Paulinenbrücke auf jeden Fall gut. Hannes Staffler deutet es so: “Dass so viele ehemalige Prinzenpaare spontan ihre Unterstützung zugesagt haben – das spricht für den Verein.”