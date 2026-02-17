Stuttgarter Karnevalsgesellschaft: Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Das eigentliche Stadtprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen hat kurz vor Saisonende hingeschmissen. Beim Faschingsumzug am Dienstag ist der Wagen dennoch voll.
Nachdem das Stadtprinzenpaar Sarah-Ann I. und Nicola I. der Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Möbelwagen wenige Tage vor Saisonende sein Ehrenamt hingeschmissen hat, erfährt der Verein, der auch den Stuttgarter Faschingsumzug organisiert, viel Unterstützung. Damit der Prinzenwagen nicht leer bleibt, sind beim großen Umzug durch die Innenstadt am Faschingsdienstag insgesamt sieben ehemalige Stadtprinzenpaare vertreten.