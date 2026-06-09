Nach dem erneutem Zusammenbruch des Fußballers Christian Eriksen stellt sich die Frage: Wie viel Sport ist mit implantiertem Defibrillator möglich? Das raten Kardiologen.
Fast fünf Jahre ist es her, seitdem der dänische Fußball-Nationalspieler und noch Spieler beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg, Christian Eriksen, bei einem Spiel der Europameisterschaften in Kopenhagen im Alter von 29 Jahren zusammengebrochen ist und auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Nun drohte das Herz des 34-Jährigen erneut stehenzubleiben - wieder während eines Länderspiels, diesmal in Odense. Doch es ging glimpflich aus: Eriksen erlangt nach wenigen Minuten das Bewusstsein und konnte in Begleitung von Notfallmedizinern selbstständig vom Platz gehen. Später sagte der Teamarzt Morten Boesen, dass der Defibrillator von Christian Eriksen ihn wohl vor Schlimmeren bewahrt habe.