Nach dem erneutem Zusammenbruch des Fußballers Christian Eriksen stellt sich die Frage: Wie viel Sport ist mit implantiertem Defibrillator möglich? Das raten Kardiologen.

Fast fünf Jahre ist es her, seitdem der dänische Fußball-Nationalspieler und noch Spieler beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg, Christian Eriksen, bei einem Spiel der Europameisterschaften in Kopenhagen im Alter von 29 Jahren zusammengebrochen ist und auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Nun drohte das Herz des 34-Jährigen erneut stehenzubleiben - wieder während eines Länderspiels, diesmal in Odense. Doch es ging glimpflich aus: Eriksen erlangt nach wenigen Minuten das Bewusstsein und konnte in Begleitung von Notfallmedizinern selbstständig vom Platz gehen. Später sagte der Teamarzt Morten Boesen, dass der Defibrillator von Christian Eriksen ihn wohl vor Schlimmeren bewahrt habe.

Wie funktioniert ein Defibrillator? Jedes Jahr bekommen mehr als 20.000 Menschen ein solches Gerät eingesetzt: „Ein sogenanntes ICD erhalten Patienten, die wie Eriksen schon mal einen plötzlichen Herztod überlebt haben oder ein hohes Risiko für lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen haben - etwa in Folge eines schweren Infarkts“, sagt der Herzspezialist Raffi Bekeredjian, der am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart die Abteilung für Angiologie und Kardiologie leitet. Mittels der Elektroden überwacht der wie etwa eine Streichholzschachtel große Minicomputer dauerhaft die Herztätigkeit. Entwickelt das Organ lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen und droht stehenzubleiben, gibt es einen Elektroschock ab, um die Herztätigkeit wieder in Gang zu bringen.

Der Herzspezialist Raffi Bekeredjian leitet die Abteilung für Kardiologie und Angiologie am Robert Bosch Krankenhaus und betreut viele Patienten mit implantiertem Defibrillator. Foto: Robert Bosch Krankenhaus

„Es ist natürlich ein Glück, dass wir mittlerweile über Techniken verfügen, um solche lebensbedrohlichen Situationen abwenden zu können“, sagt der Stuttgarter Herzspezialist. Allerdings sei es keine gute Entwicklung, wenn sich solche Situationen überhaupt wiederholen. „In einem solchen Fall ist es notwendig, eine genaue Ursachenforschung zu betreiben“, so Bekeredjian.

Was aber ist bei Eriksen genau passiert?

Im Fall von Christian Eriksen gebe es nach Angaben der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft aus dem Jahr 2022 keine Hinweise, was genau die Ursache für dessen lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen gewesen sei, erklärt Bekeredjian. „Der häufigste Grund, warum junge Sportler einen plötzlichen Herztod erleiden, ist eine erblich bedingte Verdickung des Herzmuskels - hypertrophe Kardiomyopathie genannt.“ Das Tückische dieser Komplikation: Der Herz-Kreislauf-Stillstand passiert aus dem absoluten Wohlbefinden heraus und führt zum Tod, wenn nicht rasch Erste Hilfe vor Ort ist. Oder eben, wenn kein Defibrillator dem gefährlichen Kammerflimmern mit einem Elektroschock ein Ende setzt.

Ist Sport mit Defibrillator überhaupt möglich?

Grundsätzlich ist körperliche Bewegung für nahezu alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig und richtig. „Sport sollte sowohl von Gesunden als auch von Erkrankten, wenn immer möglich, praktiziert werden“, rät die Deutsche Herzstiftung. Auch für Patienten, denen ein Herzschrittmacher oder ICD eingesetzt wurde, ist dies grundsätzlich möglich, ergänzt Bekeredjian, der dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung angehört.

Wie intensiv der Sport ausgeübt werden darf, hänge von der Herzerkrankung ab, sagt er. Nach den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie gilt zumindest für Betroffene mit einer hypertrophen Kardiomyopathie die allgemeine Empfehlung: kein Leistungssport. Es besteht durchaus ein gewisses Risiko, dass durch eine außergewöhnliche körperliche Belastung eine erneute bösartige Rhythmussstörung ausgelöst werden könnte – was es zu verhindern gilt. „Wie hoch dieses Risiko ist, muss in einer individuellen Beurteilung durch den Kardiologen abgeklärt werden“, sagt Bekeredjian.

Gibt es Sportarten die für ICD-Träger bedenklich sind?

„Aufgrund der sensiblen Technik, die in einem klassischen Defibrillator stecken, wird lediglich von Kontaktsportarten wie Kampfsport abgeraten“, sagt Raffi Bekeredjian. Hier bestünde das Risiko, bei kräftigen Schlägen oder einem Aufprall gegen den Brustkorb sowie im Schulterbereich die Elektroden zu beschädigen. Auch bei Ballsportarten kann dies passieren, weshalb viele Sportler, die einen ICD implantiert bekommen haben, diese Körperstelle oft zusätzlich mit einer Art gepolstertem Schultergurt schützen.

Die Deutsche Herzstiftung rät zudem von Schwimmen im offenen Gewässer ab: Zu groß ist die Gefahr, dass es in Folge einer bösartigen Herzrhythmusstörung zu Bewusstlosigkeit kommen könnte. Auch der Bekeredjian rät, beim Schwimmen eher in der Schwimmhalle und unter Aufsicht zu bleiben.

Welche psychische Folgen hat ein weiterer Herzstillstand?

Der Kardiologe betreut einige Patienten, die durch ihren implantierten Defibrillator vor einem weiteren Herzstillstand bewahrt worden sind – und weiß daher: „Ein Teil geht durchaus sehr rational damit um – nach dem Motto: Das Gerät hat seinen Dienst getan.“ Es gibt aber auch Menschen, die durch ein solches Ereignis stark verunsichert sind: „Gerade wenn der Defibrillator bei einer bestimmten Tätigkeit wie beim Sport ausgeschlagen hat, fällt es manchen Betroffenen schwer, diese wieder aufzunehmen“, so Bekeredjian. In solchen Fällen können Psychokardiologen helfen, mit dem Erlebten umzugehen.

Eriksen scheint sich gut erholt zu haben: So berichtete der Teamarzt Morten Boesen am Montag in einer Mitteilung des dänischen Fußballverbandes: „Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen, und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und guter Dinge. Es wird erwartet, dass er schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann und nach Hause zurückkehrt.“