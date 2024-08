Stuttgarter Karaoke Massaker in Wacken: Der Ritterschlag der Metal-Szene

1 Karaoke für die Fans härterer Musik: Elmar Jäger (links) und Pierre Seidelhaben auch in Wacken reüssiert. Foto: MKM Press/Duncan Smith

Das Stuttgarter Karaoke Massaker wurde in Wacken beim Szene-Festival gefeiert – die beiden Macher Elmar Jäger und Pierre Seidel schwärmen noch heute davon.











Das Metal Karaoke Massacre, das hochprofessionelle, stimmungsvolle Karaoke für Anhänger härterer Musik, ist eine Stuttgarter Erfindung, feierte in diesem Jahr aber auch schon Erfolge im Eldorado der Metal-Jünger, beim größten Festival der Szene, in Wacken. Pierre Seidel und Elmar Jäger, die Macher des Massakers, waren dort, ließen sich feiern, trafen Stars wie Joey Belladonna, den Lead-Sänger von Anthrax, erlebten Menschen, die weit über sich hinauswuchsen und wollen davon erzählen. Am 12. September feiern sie ihr großes „Homecoming“ im Schwarzen Keiler, ihrem Stuttgarter Heavy-Metal-Stammclub, und freuen sich darauf, ihrem Geschäft wieder in heimeliger Atmosphäre nachzugehen.