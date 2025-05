Stuttgarter Kaffeerösterei: So ein Jubiläum schaffen wenige, aber Fröhlich schon

1 Für 25 Jahre im Geschäft gibt es von Claus Coschurba (links) eine Ehrenurkunde für Manfred und Meike Fröhlich. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach einem Besuch in Wien war Manfred Fröhlich vom Kaffeevirus infiziert. Im Café Hawelka hörten er und seine Frau zufällig einen Vortrag von Leopold Edelbauer übers Kaffeerösten. „So etwas fehlt in Stuttgart noch“, dachte er sich da. Statt seine Abfindung in eine Wohnung zu investieren, schaffte sich der damals 49-Jährige einfach eine Röstmaschine an. Schlosser war er von Beruf, der Vertrieb von Hydraulik und Werkzeugmaschinen eigentlich sein Job gewesen. Seine Tochter Meike, gerade zur Jugend- und Heimerzieherin ausgebildete, steckte er mit seiner Begeisterung an: Sie hatte damals Beziehungen zu einer Rösterei in Hamburg. Vor 25 Jahren gründeten Vater und Tochter die Kaffeerösterei Fröhlich, nach Hochland die zweite in Stuttgart. Von der Industrie- und Handelskammer gab es dafür eine Ehrenurkunde.