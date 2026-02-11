Stuttgarter Kabelhersteller: Lapp wächst wieder leicht - Chef unzufrieden mit Ergebnis

Länder wie China oder Indien kurbeln den Umsatz beim Kabelhersteller Lapp wieder etwas an. Schwieriger sieht es hierzulande aus. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze in Deutschland?

Der Kabelhersteller Lapp ist wieder etwas gewachsen. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um sechs Prozent auf 1,93 Milliarden Euro und lag damit wieder auf dem Niveau von 2023, wie das Unternehmen mitteilte. Das Geschäftsjahr des Familienunternehmens aus Stuttgart lief bis Ende September 2025.

Mit dem Ergebnis sei er jedoch nicht zufrieden, sagte Firmenchef Matthias Lapp. Es seien schwarze Zahlen geschrieben worden, genauere Angaben, etwa zur Höhe oder Entwicklung des Gewinns, machte er auf Nachfrage aber nicht. Auf das laufende Geschäftsjahr blicke er vorsichtig optimistisch, sagte Lapp. Das Unternehmen plane mit weiterem Wachstum.

Zur Einordnung: Im Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2024, der öffentlich im Unternehmensregister einsehbar ist, wies Lapp unter dem Strich einen Gewinn in Höhe von rund 55,5 Millionen Euro aus. Bei einem Umsatz von rund 1,82 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2023 standen ein Konzernergebnis von rund 96,8 Millionen Euro und ein Umsatz von 1,92 Milliarden Euro in den Büchern.

Kosten, Prozesse und Strukturen in Deutschland optimieren

Das Wachstum in Asien und Amerika helfe dem Unternehmen durch schwierige Zeiten in den europäischen Heimatmärkten, sagte Lapp laut Mitteilung. Wachstumstreiber seien Indien, China und Südkorea. In Europa und Deutschland blieben die Rahmenbedingungen herausfordernd. Lapp müsse die richtigen Weichen stellen und werde insbesondere in Deutschland Kosten, Prozesse und Strukturen optimieren.

Es falle ihm sehr schwer, aber potenziell müsse man von einem Abbau einzelner Arbeitsplätze in Deutschland ausgehen, sagte Lapp. Wie viele Stellen davon letztlich betroffen sein könnten, könne er nicht sagen. Das sei auch nur eine Maßnahme von mehreren, um die Kosten hierzulande zu optimieren. Für ein Familienunternehmen sei es extrem schwer, über solche Themen überhaupt nur nachzudenken. Natürlich sei es ganz wichtig, dies sozialverträglich und gemäß der Werte des Familienunternehmens zu gestalten, sagte Lapp.

Ende September 2025 beschäftigte Lapp weltweit rund 5.700 Menschen und lag damit auf Vorjahresniveau.