Stuttgarter Jurist bedroht: Asylanwalt erhält Hass-Post mit Özdemir-Absender – Staatsschutz ermittelt

„Wir bringen euch alle um“ – eine solche Drohung ist am Montag beim Stuttgarter Flüchtlingsanwalt Engin Sanli eingegangen. Hat es mit der Wahl zu tun?
Auf dem Anschreiben befindet sich der offensichtlich gefälschte Briefkopf des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Berlin. Es folgen 15 Seiten mit Drohungen, Beschimpfungen und Hasspropaganda. „Wir sollen gezielt eingeschüchtert werden“, vermutet der Stuttgarter Rechtsanwalt Engin Sanli. Am Montag hat der Umschlag im Briefkasten seiner Kanzlei gelegen, ganz offiziell mit der Briefpost geschickt.