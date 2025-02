Stuttgarter Jugendamt arbeitet auf: Sozialarbeiter missbrauchte Jugendliche – warum kontrollierte ihn niemand?

1 Die Forschungsgruppe attestiert nicht nur dem Jugendamt Stuttgart, sondern allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe ein kollektives Versagen bei der Sorge um Schutzbefohlene. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Sozialarbeiter Kamenzin bot Alternativen zur Heimerziehung, missbrauchte so über Jahrzehnte Jugendliche in Wohngruppen und auf Freizeiten. Harry G. ist einer von ihnen. Jahrzehnte hörte ihm keiner zu, jetzt hofft er auf Antworten.











Gibt es eine entmutigendere Erfahrung, als zu hören, es werde einem sowieso niemand glauben, was man erlebt hat? Dass man als Jugendlicher – und noch dazu als einer aus einer Jugendhilfeeinrichtung – unglaubwürdig sei? Wer solle so einem schon glauben, wenn er einen erwachsenen Mitarbeiter des Jugendamtes Stuttgart der sexuellen Übergriffigkeit beschuldige? Diese Zurückweisung, seine eigenen Hilflosigkeit und die Wut darüber erlebte Harry G. 1976 , als er sich nach mehrfachen sexuellen Missbrauchs durch Werner Helmut Kamenzin, dem Leiter seiner Wohngemeinschaft, an den Jugendamtsleiter wenden wollte – und wohl an dessen Sekretärin scheiterte. So hat er es bereits 2010 dieser Zeitung erzählt und so steht es jetzt 15 Jahre später auch in dem Bericht, den ein Projektteam von Erziehungswissenschaftlern der Institute für Sozial- und Organisationspädagogik und der Erziehungswissenschaften der Universität Hildesheim im Auftrag des Stuttgarter Jugendamts in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet hat.