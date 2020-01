SEK-Einsätze in Korb und Stuttgart Vermummte Beamte rücken vor

Spezialeinsatzkräfte haben am Freitagvormittag zwei Häuser in Wangen und in Korb gestürmt. Festnahmen soll es keine gegeben haben. Zu Einzelheiten des Einsatzes hält sich die Polizei noch sehr bedeckt.