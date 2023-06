1 Sofia Ghasab macht formvollendete Augenbrauen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Sofia Ghasab pflegt den makellosen Auftritt: Im obersten Stockwerk über Primark an der Königstraße sitzt sie in ihrem Büro mit Blick zum Rathaus und strahlt für den Fotografen, ganz in schwarz mit Rollkragenpullover und Hose, perfekt geschminkten Augen und – selbstverständlich – perfekt in Form gezupften Augenbrauen. Ghasab benötigt keine Farbpigmente unter der obersten Hautschicht, um schöne Brauen zu haben. „Wir Iraner sind mit Haaren reichlich gesegnet“, sagt die 33-Jährige und lacht. Dass viele weniger zufrieden sind mit ihrem Haarwuchs über den Augen, ist Ghasabs Glück. Mit Stiften, die aus feinen Klingen bestehen, bringt sie der Haut kleinste Schnitte bei, in die sie Farbpigmente einarbeitet. Mit dem sogenannten Microblading können Augenbrauen abgerundet oder überhaupt erst angedeutet werden. Ghasab beschäftigt sieben festangestellte und freie Mitarbeiter dazu. Sie hat eine eigene Produktlinie, und auf ihrem Instagram-Kanal folgen ihr 247 000 Abonnenten.