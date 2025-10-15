Stuttgarter Innovationspreis: Über diese Erfindungen staunt sogar der Nobelpreisträger

Computer, die nicht gekühlt werden müssen, Pflanzengift, das auf Äckern punktgenau aufs Unkraut gebracht wird: Der dritte Stuttgarter Innovationspreis hat vor Ideen nur so gesprüht.
Viermal 25000 Euro für vier Preisträger – das ist die Bilanz des 3. Stuttgarter Innovationspreises, der am Dienstagabend im Rathaus verliehen wurde. Für rund 300 Gäste noch viel interessanter: Die Vorstellung der Bewerberteams der vier Kategorien beeindruckte mächtig mit Einfallsreichtum. Sogar den Nobelpreisträger für Physik von 1985, Klaus-Olaf von Klitzing, der als Laudator prompt die Einladung des von ihm vorgestellten Preisträgers der Kategorie Digitalisierung annahm: „Ich komme gerne zu Ihnen.“