Stuttgarter Innenstadtkinos: Wie hält man mit Gloria, EM und Cinema das Kinoerlebnis jung, Leonard Fritz?

Leonard Fritz ist das jüngste Mitglied im Familienunternehmen der Stuttgarter Innenstadtkinos. Wie ist es, Teil einer traditionsreichen Kinofamilie zu sein?
Leonard Fritz ist mit dem Kino aufgewachsen. Wenn er von seiner Kindheit erzählt, dann sind es nicht nur Filme, an die er sich erinnert, sondern Räume, Gerüche und Begegnungen. Kindergeburtstage im Vorführraum, Streifzüge durch die Gänge, Premieren mit berühmten Gästen. Besonders im Kopf geblieben ist die Filmpremiere von „7 Zwerge“ als Otto Waalkes zu Besuch in Stuttgart war. „Damals ist schon die Liebe zum Film und Kino entstanden“, sagt er.