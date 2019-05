3 Woher kommt diese Katze? Foto: Fotoagentur Stuttgart

Sie ist blau, hat ein freches Grinsen im Gesicht und tauchte am Freitag plötzlich in der Stuttgarter Innenstadt auf. Eine über vier Meter hohe Katze gibt den Stuttgartern momentan Rätsel auf.

Stuttgart - Blau, über beide Ohren grinsend und über vier Meter hoch: Eine überlebensgroße Katze treibt seit Freitag ihr Unwesen in der Stuttgarter Innenstadt. Was es mit ihr auf sich hat, wer sie im Dorotheen Quartier aufgestellt hat und was der Zweck ihres massiven Auftretens ist, ist bislang ungewiss.

Das Stuttgarter Dorotheen Quartier postete auf seinen Instagram-Kanal lediglich eine rätselhafte Botschaft: „Das Geheimnis um die Katze lüften wir demnächst...“, ist dort über die ominöse Miezekatze zu lesen.

Dort war am Freitagabend niemand mehr vom Center-Management zu erreichen.