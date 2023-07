OB Nopper plant Sicherheitsgipfel für City am 11. April

Am 11. April will OB Frank Nopper (CDU) auf dem nächsten Citygipfel sein Sicherheitskonzept für die Innenstadt diskutieren lassen. Der Interessenverband der Gewerbetreibenden würde gerne einen weiteren Punkt auf die Tagesordnung setzen.









Das Thema Sicherheit und Sauberkeit bewegt in Stuttgart viele Bürger, auch und gerade rund um die klassischen Feierlocations wie den Stuttgarter Schlossplatz oder den Feuersee. Nachdem die Stadt vor zwei Wochen ihr Sicherheitskonzept präsentiert hat, soll dieses nun auf dem nächsten Citygipfel am 11. April mit Gastronomen, Geschäftsleuten, Einzelhändlern und Vertretern der Immobilienwirtschaft diskutiert werden. Nach Informationen unserer Zeitung will OB Frank Nopper (CDU) den regelmäßig stattfindenden, nicht öffentlichen Austausch diesmal zu einer Art Sicherheitsgipfel umfunktionieren.