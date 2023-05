1 Die Sicherheit ist das zentrale Thema des City-Gipfels 2022. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein großer Wunsch des Handels und der Gastronomie in der Stadt ist unter Umständen in greifbarer Nähe: Der Ordnungsbürgermeister Clemens Maier stellte beim 3. City-Gipfel in Aussicht, mit dem Gemeinderat über die erst drei Jahre jungen Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Stuttgart zu reden. Denn diese Regeln sind den Akteuren in der City zu streng, um eine aus ihrer Sicht mögliche Belebung der Innenstadt zu erreichen. Die Richtlinien sehen vor, dass in weiten Teilen der City nur künstlerische Aktionen und Werbeveranstaltungen der Anrainer möglich sind. Gewerbliche Veranstaltungen sind nicht möglich. Der Ordnungsbürgermeister betonte, dass eine Änderung nur mit der Zustimmung des Gemeinderats möglich sein wird.