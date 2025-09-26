Stuttgarter Innenstadt: Macht der H&M auf der Königstraße zu?

1 Was passiert hinter dem Bauzaun und den verschlossenen Türen? Foto: Torsten Ströbele

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Filialisten auf der Stuttgarter Königstraße gleich zwei, drei oder sogar vier Geschäfte angemietet hatten. Der Bedarf ist nicht mehr so groß. Das gilt auch für den schwedischen Modehersteller Hennes & Mauritz (H&M). Aktuell bespielt er auf der Einkaufsmeile nur noch Räumlichkeiten im Gebäude Nummer 14. Doch derzeit ist auch dieses Geschäft geschlossen. Das erweckt den Eindruck, als würde sich H&M ganz von der Königstraße zurückziehen. Das ist aber nicht so.