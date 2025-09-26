Stuttgarter Innenstadt: Macht der H&M auf der Königstraße zu?
1
Was passiert hinter dem Bauzaun und den verschlossenen Türen? Foto: Torsten Ströbele

Der H&M auf der Königstraße ist geschlossen. Was steckt hinter der plötzlichen Schließung und wann geht’s weiter? Wir haben die Antworten.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Filialisten auf der Stuttgarter Königstraße gleich zwei, drei oder sogar vier Geschäfte angemietet hatten. Der Bedarf ist nicht mehr so groß. Das gilt auch für den schwedischen Modehersteller Hennes & Mauritz (H&M). Aktuell bespielt er auf der Einkaufsmeile nur noch Räumlichkeiten im Gebäude Nummer 14. Doch derzeit ist auch dieses Geschäft geschlossen. Das erweckt den Eindruck, als würde sich H&M ganz von der Königstraße zurückziehen. Das ist aber nicht so.

 

„Wir optimieren unser Store-Portfolio fortlaufend und möchten sicherstellen, dass unsere Stores auch dort sind, wo unsere Kundinnen und Kunden sind“, sagt ein Sprecher von H&M. Man wolle Einkaufserlebnisse schaffen. Und da scheint die Filiale an der Königstraße 14 Nachholbedarf zu haben. Aber sie wird nicht geschlossen, sondern nur „umfassend umgebaut“. Unter anderem wird der Boden ausgetauscht, ein neues Lichtkonzept soll her „und generell ein neues Interieur“.

Voraussichtlich Ende November 2025 wird die Filiale wieder eröffnen. Solange werden H&M-Kunden auf die Geschäfte im Milaneo und Gerber verwiesen. Schon nach der überstandenen Corona-Pandemie teilte das Unternehmen mit, dass man in Deutschland viele Geschäfte modernisieren wolle, gleichzeitig aber auch einige Standorte schließen werde.

 