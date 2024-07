Stuttgarter Innenstadt: Holger Siegle ist der neue Citymanager

1 Der Ur-Stuttgarter Holger Siegle hat in der Innenstadt noch viel vor. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der 43-Jährige ist überzeugt: Stuttgart ist besser als sein Ruf. Das wollen Siegle und die City-Initiative deutlich aufzeigen.











Link kopiert



Die City-Initiative Stuttgart (CIS) hat sich in der Landeshauptstadt einen Namen gemacht. Sie ist für Einzelhändler, Kulturbetriebe, Dienstleister, Gastronomen, Vereine, Hotels, Verbände und Organisationen ein relevanter Ansprechpartner in der Innenstadt und hat sich auch bei Stadtverwaltung und Stadträten Gehör verschafft. Mittlerweile hat die CIS rund 250 Mitglieder – und ab 1. August auch einen neuen Geschäftsführer und Citymanager: Holger Siegle. Jüngst wurde er einstimmig vom Beirat in sein neues Amt gewählt. „Wir setzen große Erwartungen in die Zusammenarbeit“, sagt der erste Vorsitzende des Vereins, Oliver Spagen (BW-Bank). „Mit Holger Siegle haben wir einen Nachfolger für das Amt des Citymanagers gefunden, der vor allem durch sein langjähriges Know-how, seine Ambition und sein hervorragendes Netzwerk überzeugt hat.“