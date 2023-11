Weihnachtliche Atmosphäre garantiert: Seit Mittwoch strahlen das Stuttgarter Rössle, der Fernsehturm und weitere Lichtkunstwerke in der Stuttgarter Innenstadt um die Wette.

Die „Glanzlichter Stuttgart“ sind seit Mittwochabend zurück. Auf dem Schlossplatz tauchen die neun Lichtkunstwerke die Innenstadt in ein besonderes Licht und sorgen zusammen mit tausenden LEDs, die die König- und Schulstraße beleuchten, für weihnachtliche Stimmung.

„Die ‚Glanzlichter Stuttgart‘ sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Weihnachtsstadt Stuttgart und ich freue mich ganz besonders, dass die ‚Glanzlichter‘ nach einem Jahr Pause in diesem Jahr wieder strahlen“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, welche die Glanzlichter zusammen mit der Stadt und den Stadtwerken umsetzt.

Lesen Sie auch

Die Lichtkunstwerke repräsentieren die touristischen Wahrzeichen der Stadt, wie die Stuttgart-Marketing GmbH in einer Mitteilung schreibt. Neben einem Riesenrad, dem Stuttgarter Rössle oder einem Porsche 911 ist in diesem Jahr ein Fußballer auf dem Schlossplatz vertreten. Er soll auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr einstimmen, die auch in der Landeshauptstadt ausgetragen wird.

Die bis zu acht Meter hohen Installationen sind als solches schon ein echter Hingucker. Eine Licht- und Soundshow, die täglich ab 17 Uhr zu jeder halben und vollen Stunde vor dem Neuen Schlosses stattfindet, verspricht zusätzlich Unterhaltung.

Die Glanzlichter bleiben bis 26. Dezember an Ort und Stelle. Die König- und Schulstraße wird sogar bis 6. Januar festlich beleuchtet.