Stuttgarter Innenstadt: Einzelhändlerin hält durch und gewinnt die Champions League

„Hautnah Dessous & Bademode“ ist von einer Fachzeitschrift zum besten Shop in der Kategorie Stores mit Flagship-Potenzial/ Champions League ausgezeichnet worden.
Claudia Herrmann hat in den vergangenen Jahren einiges mitmachen müssen. Die Inhaberin von „hautnah Dessous & Bademode“ hatte an der Rathauspassage 2 immer wieder mit Baustellen rund um ihr Geschäft am Stuttgarter Marktplatz zu kämpfen. Vor allem der Umbau des ehemaligen Breitling-Gebäudes zum Haus des Tourismus war fürs Geschäft nicht zuträglich. Früher habe es viel mehr Laufkundschaft gegeben, sagt Herrmann. Seit der Baustelle komme fast niemand mehr spontan vorbei. Sie versperre die Sicht und mache die Fußgängerverbindung zur Eberhardstraße unattraktiv. „Es ist sehr beschwerlich. Ohne die Stammkunden und mein tolles Team wäre wahrscheinlich schon Schluss“, sagte Herrmann schon vor Monaten gegenüber unserer Zeitung.