Stuttgarter Innenstadt: Einzelhändlerin hält durch und gewinnt die Champions League

Claudia Herrmann hat in den vergangenen Jahren einiges mitmachen müssen. Die Inhaberin von „hautnah Dessous & Bademode“ hatte an der Rathauspassage 2 immer wieder mit Baustellen rund um ihr Geschäft am Stuttgarter Marktplatz zu kämpfen. Vor allem der Umbau des ehemaligen Breitling-Gebäudes zum Haus des Tourismus war fürs Geschäft nicht zuträglich. Früher habe es viel mehr Laufkundschaft gegeben, sagt Herrmann. Seit der Baustelle komme fast niemand mehr spontan vorbei. Sie versperre die Sicht und mache die Fußgängerverbindung zur Eberhardstraße unattraktiv. „Es ist sehr beschwerlich. Ohne die Stammkunden und mein tolles Team wäre wahrscheinlich schon Schluss“, sagte Herrmann schon vor Monaten gegenüber unserer Zeitung.

Doch sie hat durchgehalten. Die Baustellen-Container sind verschwunden. Der Rest der Baustelle wird bald folgen. Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß. Rückenwind hat Claudia Herrmann nun durch eine Auszeichnung bekommen. Ihr Geschäft wurde mit dem Sterne Best Shop Award in der Kategorie Stores mit Flagship-Potenzial/ Champions League ausgezeichnet. Bereits zum 19. Mal ehrte das Fachmagazin Sous die besten Dessous-Fachgeschäfte und -Abteilungen des Landes in insgesamt neun Kategorien. In der Jury saßen 18 namhafte Dessous- und Bademoden-Hersteller, wie zum Beispiel Chantelle, Fürstenberg oder Triumph.

Das letzte inhabergeführte Wäschefachgeschäft

Schon die Nominierung kann als Erfolg gewertet werden. Am Ende setzte sich „hautnah Dessous & Bademode“ im Finale auch gegen die vier verbliebenen Konkurrenten aus der ganzen Republik durch. Die Jury lobte die „moderne, klar strukturierte 90 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit cleanem Look und Retroelementen“. Auch die „großzügig, separat gelegenen Kabinen für ungestörte Beratung und die intensive Fachberatung auf Basis von 25 Jahren Erfahrung“, wussten zu überzeugen. Das letzte inhabergeführte Wäschefachgeschäft in Stuttgart habe ein umfangreiches Sortiment und eine bemerkenswerte Ausdauer im Service.