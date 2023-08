Das hat es mit dem Messgerät am Schlossplatz auf sich

1 Das Messgerät des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation wird bald wieder abgebaut. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was ist das für ein Gerät, das aktuell auf dem Schlossplatz an einem Laternenmast befestigt ist? Im Internet wird wild spekuliert. Klar ist, es handelt sich hierbei weder um eine Angel für Geistesblitze noch um einen Fassdetektor.









„Was ist das für ein Ding?“, werden sich viele Passanten auf der Königstraße in den vergangenen Tagen gefragt haben. Auch auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter) wurde gerätselt, was es wohl mit dem Gerät auf Höhe des Kunstmuseums auf sich hat, das an einem Laternenmasten befestigt wurde. Da war von einer „Webcam“ die Rede oder einem „5G Sendemast“. Einige scherzten und mutmaßten es sei ein „Fassdetektor“, der „spürt jede Chance eines Fassanstichs im Umkreis von 50 km auf“. Die Kreativität kannte keine Grenzen. Es könnte „eine Angel für Geistesblitze“oder ein „Gehirnwellenmodulator“ sein, vielleicht aber auch nur ein „großes Thermometer“ war im Netz zu lesen.